Internews24.com - Pagelle Milan Inter: Calhanoglu di forza, Martinez è un gatto! Anonimo Darmian

di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa ItaliaFinisce qui, risultato finale di 1 a 1 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia: queste le nostreai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Primo tempo con non moltissime emozioni che termina sullo 0 a 0, bravo Josepa rispondere presente in due occasioni. Bravo anche Maignan su Frattesi. Ad inizio ripresa il gol di Abraham gela i nerazzurri, i quali provano a reagire subito.pareggia i conti su assist di Correa.TOP a fine primo tempo: JosepFLOP a fine primo tempo:TOP a fine partita:, JosepFLOP a fine partita:Voti: Josep7-; Bisseck 6+ (Pavard 6), de Vrij 6- (Acerbi 6), Bastoni 6;5, Frattesi 5,5 (Mkhitaryan 6,5),7, Barella 6, Carlos Augusto 6 (Zalewski 6+); Thuram 6, Correa 6,5 (Berenbruch s.