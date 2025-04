Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Torino Under 17: Huli fa il possibile, Malfatti subentra bene, Elimoghale ispirato ma sfortunato – VOTI

di Fabio Zaccaria17: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 2024/25(inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) –17: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 2024/257– Ormai una garanzia fra i pali, si ripete nel derby con almeno 3 interventi degni di nota che salvano i suoi. Fantastico nelle uscite basse e ottimo in impostazione, completo. Incolpevole sul gol del vantaggio ospite, nel secondo fa il massimo ma non riesce ad evitare il tap-in di Moretti.Cancila 6,5 – Gara non facile sulla destra ma con un po’ di mestiere portata a casa, viene costantemente puntato da Bonacina e risponde presente con una prestazione solida e di concentrazione, nonostante le difficoltà del primo tempo.