Inter-news.it - Paganin: «Aprile mese importantissimo per l’Inter. Correa adatto»

Milan-Inter è la prossima sfida di Coppa Italia. Un derby che vale molto perché c’è in palio la stracittadina dovepuò riscattarsi contro i cugini e trovare lo slancio per le partite che arriveranno in seguito.IL RAGIONAMENTO –inizia la fase finale di questa stagione contro il Milan. Una sfida dove in palio c’è molto. I nerazzurri si giocano adi tre trofei in palio. Durante il pre-partita di Milan-Inter è intervenuto, su Sport Mediaset, Massimo: «È l’obbiettivo di tutte le grandi squadre, vogliono provare a questo momento di questa stagione per provare a giocarsi tutto. Non è mai facile e semplice perché ci sono tante difficoltà da superare. C’è la gestione dei giocatori, tantissimi infortuni, dei momenti alti e bassi della stessa stagione che vanno gestiti nel miglior modo possibile.