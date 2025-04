Lanazione.it - Paese senza medico, il sindaco scrive al ministro: “Reintegrare i dottori pensionati disponibili a prestare servizio"

Sambuca Pistoiese (Pistoia), 2 aprile 2025 – Dare ai medici in pensione la possibilità di continuare a esercitare anche dopo i 70 anni, in modo da rispondere, almeno in parte, alla carenza di medici di base, soprattutto nelle zone più marginali. È la proposta di Marco Breschi,di Sambuca Pistoiese ( Pistoia) che dopo aver lanciato un appello ai 'medici di base coraggiosi’, ildottore da due anni e mezzo, ha scritto una lettera aldella Salute, Orazio Schillaci. «L'appello - spiega - ha suscitato interesse, e abbiamo ricevuto latà di circa dieci professionisti, che ringrazio per la loro generosità. Tuttavia, esclusi coloro che si sono offerti per periodi brevissimi, tutti gli altri erano in pensione o prossimi al pensionamento». Breschi evidenzia come i medici in pensione che abbiano compiuto 70 anni non possono essere reintegrati nelsanitario nazionale, pur potendo esercitare in strutture private convenzionate.