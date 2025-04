Thesocialpost.it - Padova, trovato morto nel suo studio il cardiochirurgo Roberto Bianco: “Siamo tutti costernati, sbigottiti, attoniti”

Lutto nel mondo della medicina per la scomparsa improvvisa di, notodisenza vita nel suoall’interno dell’ospedale Gallucci. Il medico, 61 anni, è stato rinvenuto privo di sensi nella serata del 31 marzo, dopo che un collega, non riuscendo a contattarlo per il cambio turno, ha dato l’allarme.Indagini in corsoLa porta dell’ufficio era chiusa dall’interno e il corpo è statoriverso sul pavimento. Le autorità stanno indagando, senza escludere alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto autolesionistico. Accanto a lui sarebbero state trovate pastiglie per l’ipertensione, farmaco che assumeva regolarmente. Inoltre, prima del decesso, avrebbe inviato un messaggio a una persona cara. Per chiarire le cause della morte è stata disposta un’autopsia e un esame tossicologico.