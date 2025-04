Dayitalianews.com - Padova in lutto per la scomparsa improvvisa del noto cardiochirurgo Roberto Bianco: disposta l’autopsia

Il medico, 61 anni, è stato ritrovato senza vita nel suo studio presso l’ospedale Gallucci. Le cause del decesso restano avvolte nel mistero e la Polizia di Stato ha avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto.per fare luce sulla vicenda.L’allarme è stato lanciato la sera del 31 marzo, intorno alle 21, da un collega che lo cercava per il passaggio di consegne del cambio turno. La porta dell’ufficio era chiusa a chiave dall’interno e il corpo del medico giaceva sul pavimento. Al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile gesto estremo. Accanto al cadavere sono state rinvenute pastiglie per l’ipertensione che il dottorassumeva abitualmente. Poco prima della morte, avrebbe anche inviato un messaggio a una persona cara. Per approfondire le cause del decesso, è stato disposto un esame tossicologico.