Pace in Ucraina e più spese per la difesa Il vademecum di Rutte

Il mondo è più pericoloso, per cui è cruciale aumentare leper la. Questo assunto del segretario generale della Nato, Mark, accompagna la vigilia del vertice dei ministri degli Esteri della Nato, in programma il 3 e 4 aprile a Bruxelles, in un momento monopolizzato dal dossier, dal riarmo europeo e dall’iniziativa franco-britannica dei cosiddetti volenterosi che non ha trovato l’ampio consenso tra i paesi membri. Ma i due concetti avanzati da, ovvero piùper lae costante sostegno all’, avranno bisogno di azioni concrete neri prossimi giorni al fine di giungere preparati quando il tavolo diplomatico saudita sulla guerra arriverà ad una conclusione.Il vertice e i dossier sul tavoloA Bruxelles, dove ci sarà anche il titolare della Farnesina Antonio Tajani, prima si svolgerà un pranzo di lavoro dei ministri degli Esteri della Nato, durante il quale la discussione si concentrerà sulle sfide che in questo 2025 l’Alleanza Atlantica è chiamata ad affrontare e, a seguire, un incontro dei ministri degli esteri della Nato con i partner dell’Indo-Pacifico (Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud), altra area strategica alla voce Cina e geopolitica connessa.