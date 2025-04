Ilrestodelcarlino.it - Osimana, tabù trasferte. Fabriano Cerreto in forma

Una sconfitta e una vittoria per le nostre nella terz’ultima giornata in Eccellenza. Che cambia poco per le sorti del campionato rispettivamente per l’e il. Quest’ultimo fa la voce grossa a Montegranaro, una vittoria in rimonta per la squadra di Gastone Mariotti già salva, ma che vuole chiudere nella miglior posizione di classifica il torneo. I cartai vanno sotto nel primo tempo "siamo partiti un po’ contratti, subendo la loro vivacità e tecnica in mezzo al campo e lo svantaggio" spiega mister Mariotti. "Poi come ci è capitato altre volte sotto di un gol siamo usciti fuori sfiorando il pareggio già nel primo tempo e segnando poi tre gol con Trillini e Proietti Zolla nella ripresa portando a casa la vittoria con merito, perché abbiamo fatto veramente un buon secondo tempo.