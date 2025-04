Ilrestodelcarlino.it - Orrore nell’albergo. Minorenne violentata. Dopo due anni la polizia arresta il suo aguzzino

È accusato di aver picchiato a sangue e violentato, in una camera d’hotel di Rimini, una ragazzina di soli 17, originaria del Bolognese e affetta da una lieve forma di ritardo mentale, fuggita di casa pochi giorni prima. L’uomo, un 43enne di Augusta (in Sicilia) senza fissa dimora e solito spostarsi da una stazione all’altra, a distanza di duedai fatti è stato infine intercettato eto a Milano. L’altro ieri, gli agenti della squadra mobile di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 43enne, difeso dall’avvocato d’ufficio Stefania Lisi, è ora in attesa di comparire davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Un episodio di una violenza folle e inaudita quello che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe consumato il 14 gennaio del 2023 in un albergo non lontano dalla stazione ferroviaria di Rimini.