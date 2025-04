Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 2 Aprile 2025: Toro determinato

L’diperArieteLa Luna Nuova di sabato 29 marzo ha inaugurato un periodo di soddisfazioni inattese, segnando l’inizio di una nuova fase nella tua vita. La primavera si prospetta intensa e ricca di emozioni. Tuttavia, presta attenzione: Marte è in posizione ostile e Mercurio sta retrocedendo, quindi è fondamentale portare a termine i progetti in corso. Nuovi incontri speciali sono all’orizzonte.Nonostante la lentezza di Plutone, è importante procedere con determinazione, poiché i tuoi progetti sono ben avviati. In amore, Venere favorisce nuovi incontri, mentre lunedì Nettuno si sposta in Ariete, segnando un possibile cambiamento atteso.GemelliLa Luna magnifica di sabato 29 marzo ha segnato l’inizio di qualcosa di significativo, soprattutto in ambito amoroso.