Original Marines e Fila collaborano per una capsule collection

, azienda leader nel settore di abbigliamento bambini, e, icona dello streetwear e dello sport, annunciano la loro collaborazione per unacon un perfetto equilibrio tra eleganza e movimento. La collezione unisce lo spirito vivace dell’iconico brand kidswear e il design dinamico e l’heritage del marchio sportivo.Una selezione di capi pratici e confortevoli pensati per chi vuole sentirsi libero di esprimersi. Caratterizzata da una palette cromatica composta dai colori distintivi dei due brand – blu, bianco e rosso – e dall’uso di grafiche moderne e geometriche, arricchite dai loghi e dai lettering di, reinterpretati in un tratto essenziale che ne esalta l’identità. Ogni capo è pensato per una vestibilità versatile: t-shirt, felpe hoodie full zip, polo e bermuda.