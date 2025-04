Ilgiorno.it - Ordigno nel bancomat. Trovata “marmotta“. Gli artificieri riescono a liberare lo sportello

Attimi di terrore ieri mattina in via Dante, dopo il ritrovamento di uninesploso all’interno deldella filiale del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco durante l’assalto avvenuto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 marzo. I ladri avevano tentato di forzare loverso le due, ma erano stati costretti alla fuga a causa del passaggio di una volante dei carabinieri. La gang di malviventi aveva lasciato il posto a mani vuote. Nonostante i tentativi di scasso, ilnon aveva riportato danni ingenti. Ieri mattina, mentre erano in corso le operazioni di rifacimento della facciata della filiale del Credito Cooperativo, gli operatori si sono accorti della presenza di unesplosivo nel, inserito con ogni probabilità seguendo la tecnica della “”.