Ilfattoquotidiano.it - Orbán con Netanyahu sembra cercare l’incidente: i mandati d’arresto non valgono nulla

Viktorè a tutto gli effetti il beta tester dell’euro-sovranismo: dove certe sparate erano un tempo roba da gruppetti della destra radicale sul web, in Ungheria diventano per prime politiche di governo: niente migranti, niente sinistra, separazione dei poteri virtuale, regole Ue ridicolizzate. Tanto Bruxelles non ha né i mezzi né la voglia di reagire e oggi, il governo ungherese, che un tempo potevare 4 chan (l’alt-right virtuale agli albori) che prende vita, è oggi parte della destra normalizzata in Europa.Negli anni, Budapest è diventato un destabilizzatore di prima categoria, ben oltre il suo peso economico o politico. Dopo aver dimostrato che l’“opzione nucleare” dell’articolo 7 Ue è una barzelletta e che la solidarietà europea è una fissa woke,ora alza la posta: salvo cambi dell’ultima ora, da mercoledì ospiterà in visita il premier israelianoe ha annunciato di non pensare neppure, di eseguire il mandatodella Corte dell’Aia, come lo Statuto di Roma prescriverebbe.