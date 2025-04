Ora Giorgia Meloni vuole report settimanali sulla costruzione di nuove carceri | il commissario riferirà direttamente a lei

Leggi su Open.online

Costruiresarà una priorità nel prossimi futuro del governo. La premier, in realtà, ha sempre detto che l’assicurare pene certe è una sua priorità e che è contraria ad ogni amnistia o indulto o in generale all’alleggerimento delle pene. La situazione carceraria, però, il sovraffollamento e i tanti suicidi rischiano di metterla in difficoltà. A settembre 2024,ha incaricato unstraordinario all’edilizia carceraria, Mario Doglio, ma per i primi mesi non sono arrivate notizie dicostruzioni o ristrutturazione di spazi utili ad ospitare detenuti. Troppo tempo, evidentemente, visto che la premier nelle scorse settimane ha convocato Doglio per chiedergli di accelerare i tempi. E’ così che a stretto giro Doglio ha consegnato al ministero della Giustizia il piano che promette di realizzare i primi 385 posti nuovi in moduli prefabbricati.