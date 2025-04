Tarantinitime.it - Operaio tarantino morto folgorato sul lavoro a Verona

Tarantini Time QuotidianoAveva 50 anni, era originario di Taranto e risiedeva nel mantovano l’questa mattina in un infortunio sulalla Anodall Extrusion, ditta di lavorazione dell’alluminio a Trevenzuolo, in provincia di. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte degli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera. La tragedia è avvenuta alle 6:14, poco dopo l’inizio del turno. L’, che lavorava in azienda da 3 anni, era impegnato in un’operazione su un macchinario utilizzato per lo spostamento di materiali, quando è stato colpito da una violenta scarica elettrica che ha sviluppato un incendio e le fiamme hanno avvolto l’, già esanime a terra. L’incendio è stato domato dai Vigili del fuoco, mentre i sanitari del Suem 118, intervenuti con l’eliambulanza diEmergenza, hanno potuto costatare solo il decesso del 50enne.