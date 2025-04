Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Sara Campanella, il VIDEO dell'aggressione di Stefano Argentino, i due passano dietro al gabbiotto di un benzinaio e poi lui l'accoltella due volte

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Basta, lasciami", la sentono urlare alcuni testimoni. Poco dopo le coltellate. Quella letale, raggiungeràal collo Ecco ilad opera di, il 27enne collega di università che ha deciso di ucciderla per via di un "amore non corrispo