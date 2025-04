Tg24.sky.it - Omicidio Sara Campanella, Argentino ha confessato. Gip: "Madre voleva aiutarlo a fuggire"

Leggi su Tg24.sky.it

"Ha ammesso i fatti che gli vengono contestati, ha”: ad annunciarlo è l'avvocato Raffaele Leone, legale di Stefano, il 27enne fermato per l'della collega di università. "Ha risposto a qualche domanda, ma non ha spiegato cosa lo ha spinto ad aggredire la ragazza. Si è certo reso conto della gravità dei fatti, è estremamente prostrato. Non so dire se è pentito", ha aggiunto al termine dell'interrogatorio di garanzia "è molto chiuso". Il gip di Messina ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare nei confronti del ragazzo. Nel provvedimento si legge che la: in un bigliettino la donna "faceva riferimento alla necessità di allontanarsi per un po,' con la scusa di curarsi, nonostante dai successivi accertamenti non risultassero suoi particolari problemi di salute".