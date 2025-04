Thesocialpost.it - Omicidio Pierina Paganelli, la perizia fonica inchioda Dassilva: “Calma” prima delle 29 coltellate

”. Sarebbe questa l’ultima parola pronunciata alle 22.12.11 del 2 ottobre 2023 dall’uomo che, secondo l’accusa, avrebbe massacrato, 78 anni, con 29nel garage di via del Ciclamino, a Rimini. Una parola che ora torna come un’eco agghiacciante dalle registrazioni audio analizzate dal perito fonico della Procura, Marco Perino.Secondo latecnica, quella voce sarebbe compatibile con quella di Louis, 35 anni, il principale indagato e detenuto in carcere dal 16 luglio scorso. Ma nel file audio ci sarebbe anche una voce femminile, compatibile — secondo gli inquirenti — con quella di Manuela Bianchi, nuora della vittima, ora indagata per favoreggiamento.La registrazione, catturata da una telecamera di sorveglianza posizionata nel garage del condominio, è al centro di una lista di 24 atti depositati dalla Procura e resi disponibili alla difesa di, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.