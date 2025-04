Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Panzieri: per la sentenza corte in camera di consiglio

Pesaro, 2 aprile 2025 – Si è appena riunita indilad’assise che intorno alle 14 emetterà lanei confronti del 30enne Michael Alessandrini reo confesso dell’di Pierpaolo, 27 anni, ucciso con 23 coltellate la notte del 20 febbraio 2023 nella sua abitazione in via Gavelli. Non ci sono state repliche da parte del pm, delle parti civili e delle difese durante l’udienza iniziata poco dopo le 10. Michael Alessandrini era presente in aula, scortato dalla polizia penitenziaria del carcere di Villa Fastiggi in cui si trova. Numerosi, con cartelli e fotografie raffiguranti Pierpaolo, erano gli amici e i familiari della vittima. Il pubblico ministero Irene Lilliu ha chiesto la condanna dell’imputato a 24 anni di reclusione oltre a 3 anni di ricovero in una Rems (una struttura sanitaria per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e inoltre che venga riconosciuta l’equivalenza tra l’aggravante della crudeltà e il vizio parziale di mente riscontrato nell’imputato.