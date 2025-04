Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Panzieri, la sentenza di oggi: condannato a 24 anni il killer Alessandrini

Pesaro, 2 aprile 2025 – E’ statoa 24di reclusione oltre a 3di ricovero in una Rems (una struttura sanitaria per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Dopo circa 4 ore di camera di consiglio la corte d’assise ha emesso lanei confronti del 30enne Michealreo confesso dell’di Pierpaolo27, ucciso con 23 coltellate la notte del 20 febbraio 2023 nella sua abitazione in via Gavelli. La presidente del tribunale Lorena Mussoni ha letto il dispositivo dellache ha stabilito anche l’equivalenza tra l’aggravante della crudeltà e il vizio parziale di mente riscontrato nell’imputato. Escluse l’aggravante della premeditazione e dell’aver agito per futili motivi. L’udienza era iniziata poco dopo le 10 senza repliche da parte del pm Irene Lilliu, delle parti civili e delle difese.