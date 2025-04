Agi.it - Omicidio Paganelli: dalla perizia fonica voce compatibile con quella di Louis Dassilva

AGI - UnadepositataProcura di Rimini confermerebbe la compatibilità di alcune voci registrate condi, l'unico indagato in carcere per l'della 78enne Pierina. L'analisi dell'audio, effettuata da Marco Perino, specialista in perizie foniche forensi iscritto all'albo dei periti del Tribunale di Biella, è stata dispostaSquadra mobile di Rimini su delega della Procura. Secondo il perito, lache pronuncia la parola "calma" prima dell'aggressione eche dice "ragazza" dopo il delitto sarebbero compatibili condel 35enne senegalese, in stato di detenzione dal 16 luglio scorso. Un'altra, di timbro femminile, che nell'audio sembra dire "buona", sarebbe invece riconducibile a Manuela Bianchi, nonostante la sovrapposizione con le urla della vittima.