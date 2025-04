Tpi.it - Omicidio Ilaria Sula, l’ex fidanzato ha confessato: “L’ho uccisa e ho buttato il suo telefono”

Mark Antony Samson hal’di, la 22enne scomparsa a Roma dal 25 marzo scorso. È stato proprio lui, a quanto si apprende, a indicare agli inquirenti il luogo dove aveva gettato la valigia con all’interno il cadavere della ragazza, rinvenuta in un dirupo a Poli, a circa 40 chilometri dalla Capitale. “Hoil suoin un tombino a Roma e ho caricato il suo corpo in auto portandolo a Poli” ha dichiarato il giovane alla pm Maria Perna, così come riporta il Corriere della Sera.Gli investigatori sono arrivati a lui grazie alle analisi dei tabulati e delle celle telefoniche: il killer, infatti, avrebbe usato ildella vittima per postare storie sul profilo Instagram die inviare alcuni messaggi facendo credere che la ragazza fosse viva.