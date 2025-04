Omicidio di Ilaria Sula l’ex ha confessato | uccisa mentre i genitori erano in casa

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 2 aprile 2025 – C’è la confessione:fidanzato di, fermato per l’della 22enne scomparsa a Roma da una settimana, haoggi 2 aprile dopo il ritrovamento del corpo della ragazza.Il cadavere della giovane, scomparsa lo scorso 25 marzo dalla suadi San Lorenzo, a Roma, è stato ritrovato in un’area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione.Il fidanzato 23enne, il filippino Mark Antony Samson, è stato sottoposto a fermo e haraccontando agli investigatori dove si trovava il corpo. Il ragazzo, studente universitario come la vittima, nel corso dell’interrogatorio davanti al pm non ha risposto ad alcune domande ma ha spiegato di aver caricato il cadavere in macchina abbandonandolo poi in un dirupo, chiuso in una valigia, e di aver gettato il telefono in un tombino nel quartiere Montesacro e il coltello usato per l’in un cassonetto.