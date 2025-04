Quotidiano.net - Omicidio di Ilaria Sula: l'ex fidanzato accusato di delitto e occultamento

E' stata uccisa con diverse coltellate, la studentessa originaria di Terni. E' quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma che contesta all'ex, Mark Antony Samson, l'volontario e l'di cadavere. In base a quanto si apprende l'aggressione è avvenuta nella casa di via Homs, nel quartiere Africano, mentre erano presenti nell'abitazione anche i genitori del 22anne. Il padre e la madre non sono al momento non indagati. Nel corso dell'interrogatorio davanti al pm, l'indagato non ha risposto ad alcune domande. Si è limitato a dire di avere caricato il cadavere in auto, chiuso in una valigia, e di averlo buttato in un dirupo. Il coltello lo ha gettato in un cassonetto nel quartiere Montesacro, ma non è stato ancora trovata così come il telefono della ragazza che è stato gettato in un tombino.