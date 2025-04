Lapresse.it - Omicidio Ciminiello a Nettuno, fermato un 28enne

Un ragazzo di 28 anni è statodagli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile della Questura di Roma e dagli agenti del commissariato di polizia di Anzio econ l’accusa diper aver ucciso, con un colpo di pistola, Cosimodi 37 anni. Il delitto è avvenuto domenica 23 marzo in via Lucania, nei pressi di un complesso di case popolari del comune di, sul litorale romano.è stato ucciso con un colpo di pistola in pieno petto esploso con un’arma calibro 22. Il fermo è stato disposto dalla procura della Repubblica di Velletri che coordina le indagini.