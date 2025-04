Ilprimatonazionale.it - Oltraggio all’Italia, bandiere titine nel centro di Gorizia

Roma, 2 apr – Ledella Jugoslavia di Tito sventolano neldi, più precisamente in Corso Verdi, nel palazzo che fu la vecchia sede del municipio. Un gesto squallido, in sfregio ai tutti i nostri connazionali infoibati e uccisi dai partigiani slavi.La condanna del sindaco diNetta la condanna del sindaco died ex presidente nazionale ANVGD e della Lega Nazionale, Rodolfo Ziberna, “Centinaia sono stati ini deportati e uccisi a guerra finita dai partigiani comunisti titini. Esporre questesignifica uccidere per la seconda volta queste sorelle e fratellini. Significa farsi beffe dei sentimenti di centinaia di famiglie che portano ancora con sé questo dramma familiare e di tutta la comunitàna”. Proprio per il suo essere una città di confine,nella sua storia ha sofferto in nome della sua italianità.