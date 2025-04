Quifinanza.it - Olimpiadi Milano-Cortina, biglietti disponibili al pubblico: come acquistarli

L’Italia si prepara a ospitare le2026 e, mentre il Coni lavora affinché ogni aspetto organizzativo possa funzionare nel migliore dei modi, i tifosi appassionati di sport invernali sperano di riuscire a ottenere un biglietto per le gare. Attualmente tale operazione non è stata ancora aperta al, ma non c’è molto da aspettare, con le vendite che inizieranno ufficialmente l’8 aprile 2025, sia in Italia che all’estero.Dove comprare idi2026L’unico portale di riferimento per l’acquisto deidelleinvernali2026 è il sito ufficiale della biglietteria della manifestazione. Nessun’altra piattaforma di vendita, dunque, è stata autorizzata e può ritenersi affidabile, con l’unica eccezione che è rappresentata da On Location per ciò che riguarda i pacchetti hospitality.