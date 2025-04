Formiche.net - Olimpiadi al veleno. Cosa ha scatenato le reazioni di Kyiv

A più di un anno di distanza, le competizioni olimpiche già forniscono occasione di dissapori diplomatici. Ancora prima di insediarsi, la futura presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Kirsty Coventry, eletta poche settimane fa, ha infatti rilasciato delle dichiarazioni che hannouna dura reazione da parte del governo ucraino. Coventry, che succederà all’attuale presidente Thomas Bach il prossimo giugno, ha espresso la volontà di aprire un dibattito sulla reintegrazione della Russia ai Giochi Olimpici del 2026, opponendosi all’esclusione di interi Paesi dalle competizioni.Dal febbraio 2022, in seguito all’invasione dell’Ucraina lanciata dal Cremlino, gli atleti russi sono stati banditi dal gareggiare sotto la propria bandiera, una decisione adottata dal Cio come sanzione per la violazione delle sue regole.