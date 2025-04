Quotidiano.net - Oggi è il giorno dei dazi, Paesi e prodotti che rischiano di più. Trump: “Saremo gentili”. Borse negative

Roma, 2 aprile 2025 – Ci siamo. Questa sera alle 22 (subito dopo la chiusura di Wall Street) scatterà quello che Donaldha definito nientemeno che il "della liberazione” ovvero il disco verde aisulle importazioni che potrebbero prevedere anche tariffe universali al 20% su tutte le importazioni dai 27Ue. Il condizionale è d'obbligo in quanto al momento molti aspetti del piano del Tycoon, "il presidente più ossessionato dalle tariffe nella storia moderna”, come lo ha definito la CNN, restano oscuri. Non è infatti ancora chiaro seintenda imporre tariffe individuali a tutti i partner commerciali degli Stati Uniti o solo ad alcuni; o applicare una tariffa universale, forse fino al 20%, su tutte le importazioni. I consiglieri disostengono pubblicamente il programma tariffario della Casa Bianca, ma dietro le quinte le ipotesi che di ora in ora sono state fatte differiscono per approccio e portata.