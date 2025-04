Zonawrestling.net - NXT 01.04.2025 Bearcat sei tu?

Ciao Bro di Zona Wrestling, prosegue la Stand&Deliver’s Season, più lunga del solito dato che la Wrestlemania Week quest’anno arriverà un po’ in ritardo. Let’s Go!!!Promo: La GM Ava Raine accoglie la doppia campionessa Stephanie Vaquer, congratulandosi per la sua doppia difesa di settimana scorsa e poi annuncia che il titolo nordamericano verrà reso vacante, il tutto mentre il pubblico grida giustamente No!No!No!. Stephanie riesce a far cambiare velocemente mood alla folla del PC parlando del voler dare opportunità alle altre, inoltre per aver acconsentito a cedere uno dei suoi titoli pretende da Ava un favore, ovvero poter scegliere la sua avversaria per S&D. Parlando proprio del diavolo si presenta Jordynne Grace che a sua volta viene subito interrotta da Jaida Parker, le 2 ben presto passano alle mani per il diritto di sfidare la Vaquer.