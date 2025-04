Quicomo.it - Nuovo Stadio Sinigaglia, Legambiente: "Sul progetto vogliano partecipazione e trasparenza"

Leggi su Quicomo.it

Se pensate che la discussione sia superflua e noiosa, basterebbe guardare a quanto sta succedendo a Milano, dove il vecchio San Siro, che sorge in un'area decisamente meno sensibile è oggetto da anni di un dibattito infinito e che ancora non ha visto una soluzione definitiva. O meglio, così come.