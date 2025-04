Ilnapolista.it - Nuovo San Siro, il sindaco Sala mette al suo posto Marotta: «Lui vinca lo scudetto, io parlo con Oaktree»

Arriva puntuale – e senza giri di parole – la risposta deldi Milano Giuseppe(interista) a Beppe, dopo che il presidente dell’Inter si era detto scettico sui tempi di costruzione delstadio San(«più che altro sull’iter, ci sono tempi da rispettare perché gli investitori possono aspettare ma non più di tanto»).San, la replica diCome riporta La Gazzetta dello Sport, ildi Milano si è soffermato sull’argomento a margine di un evento a Linate. La sua replica: «Quello che deve fareè portare a casa lo. Di questa questionecon. Credo che, come tutti, legga la preoccupazione legata alle tante resistenze che però non arrivano certo da noi. Dal nostro punto di vista c’è il desiderio di far rispettare le regole, di far sì che le valutazioni siano fatte in maniera più corretta possibile, ma rimane l’obiettivo di chiudere il tutto per l’estate».