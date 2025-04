Ilfattoquotidiano.it - Nuovo Def con meno dati, sì anche in commissione bilancio al Senato. Le opposizioni: “Violata la legge”

ladel, dopo il sì di ieri alla Camera, ha approvato la risoluzione della maggioranza sulDocumento di economia e finanza. Che il governo Meloni, con la nuova giustificazione che ilPatto di Stabilità Ue ha reso obsoleta ladi contabilità in vigore, vuol presentare in forma depotenziata coi numeri dei conti pubblici solo per un biennio e col solo quadro tendenziale, senza quello “programmatico” nel quale vanno inseriti i principali obiettivi di finanza pubblica e il Mef di fatto deve anticipare cosa intende fare sui fronti più rilevanti per i cittadini.La risoluzione, passata con il solo parere favorevole della maggioranza, impegna l’esecutivo a trasmettere alle Camere entro il 10 aprile, al posto del Documento di economia e finanza ancora previsto per, “un documento contenente due sezioni tra loro integrate” con, tra l’altro, le informazioni per la relazione annuale sui progressi del Piano strutturale die “le previsioni tendenziali a legislazione vigente, riferite all’orizzonte 2025-2027, del quadro macroeconomico, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico delle amministrazioni pubbliche e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche, articolate per sottosettori, e le medesime informazioni relative all’anno 2028, che saranno aggiornate nel successivo documento autunnale”.