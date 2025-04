Lopinionista.it - Nuovi progetti, nuove prospettive: Residenze Totalproof trasforma l’edilizia sostenibile

Leggi su Lopinionista.it

In un momento per certi versi critico per il settore edile, l’azienda guidata dall’ing. Aldo Kocani annunciache puntano a rivoluzionare il mercato con innovazione e sostenibilitàIl settore edile, attualmente segnato da difficoltà e incertezze, trova una ventata di innovazione: grazie all’ingegner Aldo Kocani e al suo team, che vantano oltre 10 anni di esperienza maturata in contesti complessi,sta emergendo come modello di riferimento per la ristrutturazione e la realizzazione di edifici eco-sostenibili. Il recente successo del progetto di Badia Polesine, che hato un complesso immobiliare abbandonato dal 1990 in un moderno residence con 100 unità abitative, ampi spazi verdi e numerosi parcheggi, ha aperto la strada ainiziative che potrebbero rappresentare la svolta per un mercato alla ricerca di soluzioni affidabili.