Nuovi consumi e stili di vita metropolitani

Uno scenario in divenire, quello della traiettoria neoindustriale che sta vivendo la Brianza. È il punto di partenza tracciato dal sociologo Aldo Bonomi (in foto), che con il Consorzio AAster da lui diretto da tre anni segue in collaborazione con il Centro Studi di Assolombarda il progetto 2050 con ricerche, analisi e interviste sul campo. "Abbiamo lavorato con tre soggetti: le imprese della transizione industriale, il sociale e la cultura e le città della Brianza – ha spiegato ieri alla platea monzese –. Dentro la transizione va infatti costruita la coalizione, ascoltando dal basso. La Brianza è un sistema maturo, senza piattaforma sociale non riesce neanche l’impresa. E salute, welfare, energia, acqua, mobilità, formazione, ambiente e cultura sono i beni fondamentali che fanno l’anima del territorio".