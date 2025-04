Palermotoday.it - Nuove speranze nella lotta al tumore al colon-retto: su Molecular Cancer uno studio dei ricercatori di Unipa

Leggi su Palermotoday.it

Ildelcontinua a essere una delle principali cause di morte per cancro nei Paesi occidentali, posizionandosi al secondo posto dopo ildel polmone negli uomini e quello della mammella nelle donne. In Italia, la probabilità di sviluppare questa forma tumorale nel corso.