Tgcom24.mediaset.it - Nuove regole per i viaggi in Gran Bretagna: scatta l'Eta, ecco come si ottiene

per chia verso il Regno Unito. Per entrare nel Paese, sarà infatti necessario essere in possesso di una Electronic Travel Authorisation (ETA), l’autorizzazione elettronica indispensabile per recarsi oltremanica. L’ETA è un permesso perare in formato digitale. Non è un visto, ma autorizza una persona a entrare nel Regno Unito. L’ETA al momento costa 10 sterline (12 euro circa) e consente di recarsi più volte nel Regno Unito per soggiorni fino a sei mesi consecutivi, nell’arco di due anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare, a seconda di quale di queste due condizioni si verifichi prima. Richiederlo è semplice e veloce: lo si può fare anche da smartphone attraverso l’applicazione "UK ETA app". In alternativa, si può farne richiesta sul sito GOV.UK.