Nuove prove sul caso Chiara Poggi | il Dna di Andrea Sempio trovato su due unghie della vittima

Le indagini sull’omicidio di, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, potrebbero essere pronte a fare un importante passo avanti grazie aevidenze scientifiche. Le conclusioni del genetista Carlo Previderé, incaricato dalla Procura di Pavia di analizzare i reperti cruciali del, potrebbero rappresentare una svolta significativa. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Adnkronos, Previderé hatracce di Dna maschile “perfettamente sovrapponibili” a quello di, amico del fratello, che è da tempo legato alè stato precedentemente associato al profilo genetico estratto dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di.L’analisi dei frammenti di unghia prelevati dallaha rivelato tracce di Dna che corrispondono a cinque linee maschili, di cui una, “perfettamente sovrapponibile” al profilo di