Nuova Rinascita protagonista Seconda ai Regionali di Forlì

LaRavenna è stataai Campionatidi Pattinaggio Corsa su Pista, valido per le qualificazioni ai campionati italiani su Pista che si terranno a giugno a San Miniato, chiudendo al secondo posto nella classifica generale. Nella categoria Esordienti Sara Bassetti ha conquistato l’oro sia nella gara di destrezza che nella gara 2 giri sprint e l’argento nella 8 giri in linea, mentre Greta Baldas ha vinto la 8 giri in linea. Sofia Savini (Ragazze 12) ha invece vinto l’argento nella gara 1 giro cronometro e il bronzo nella 2000m a punti. Nella Ragazze F, Bianca delle Monache è arrivata quarta nella gara a cronometro. Nella Ragazzi M, Giacomo Bassetti vince la gara 1 giro crono contrapposto e ottiene anche il bronzo nella 3000 m punti, mentre Cristiano Rossini si aggiudica l’argento nella 3000m punti e il bronzo nella gara 1 giro a cronometro.