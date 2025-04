Nuova Renault Megane E-Tech Electric anche in versione Esprit Alpine

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –E-si rinnova per il 2025 con importanti novità estetiche e tecnologiche. La compatta elettrica della Losanga accoglie in gamma la, che unisce l’efficienza della propulsione elettrica all’eleganza sportiva del brand. LaE-2025si contraddistingue per l’esclusiva tinta carrozzeria Grigio .