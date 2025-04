Lanazione.it - Nuova Coop a Campi Bisenzio, il taglio del nastro. Assunte 45 persone

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 2 aprile 2025 –delquesta mattina per il nuovo supermercato(‘Palagetta’) a. Aldelerano presenti il sindaco diAndrea Tagliaferri, la presidente del Consiglio di sorveglianza di UniFirenze, Daniela Mori, il presidente del Consiglio di gestione Michele Palatresi, e la presidente della sezione socidiFranca Frati. Tanti i soci e clienti presenti all’evento e che, all’apertura delle porte, hanno voluto inaugurare il punto vendita con i primi acquisti della giornata. "L’apertura di un nuovo punto vendita qui aha per noi un valore particolarmente importante: dopo un periodo difficile per la comunitàgiana, questa inaugurazione è finalmente un momento di festa e un’occasione per dare continuità alla nostra storia e confermare il nostro presidio sociale su questo territorio.