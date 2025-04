Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW 2002 tii: un restomod da far girare la testa

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Una BMWtiipotrebbe rappresentare il perfetto connubio tra il fascino vintage e le prestazioni moderne. Immagina un’iconica coupé anni ’70 che mantiene il suo design classico e affascinante, ma con un cuore e una dinamica di guida completamente rivisitati per offrire un’esperienza di guida esaltante e raffinata.Design EsternoL’estetica rimane fedele all’originale, ma con dettagli aggiornati. La carrozzeria potrebbe essere rifinita in una vernice metallizzata profonda, come un Grigio Nardo, Blu Techno o un elegante Verde British Racing. I paraurti potrebbero essere eliminati o sostituiti con versioni sottili in fibra di carbonio, mentre le linee pulite della carrozzeria verrebbero enfatizzate da una stance più aggressiva, ottenuta grazie a sospensioni ribassate e a passaruota leggermente allargati.