Tgcom24.mediaset.it - Novara, rubata la carrozzina di un ex campione paralimpico

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

“È stata un po’ dura. Perché io ho sempre fatto del bene. Ci sono rimasto male, molto male. È stato un colpo basso. Mi ha molto colpito perché ho pensato che queste persone qui sono capaci anche di portare via un girello a un bambino”. Non riesce a trattenere le lacrime Maurizio Nalin, ex atletae leggenda dello sport, che ha subito il furto della suae del dispositivo elettrico che le permette di muoversi. Il 68enne, noto come "L'Albatros" a, ha trovato la porta del garage aperta e ha denunciato l'incidente alla polizia. Un furto mirato che ha privato ildi un mezzo essenziale per la sua mobilità.