'Nonostante tutto', la nuova canzone di Cremonini ed Elisa

Bologna, 2 aprile 2025 – Avevano annunciato di essere al lavoro su nuovi brani, mostrando immagini di grande complicità artistica. E ora c’è il titolo delladi CesareedToffoli:. Uscirà l’11 aprile, rivelano i due artisti – che già hanno collaborato insieme nell’ultimo album del cantautore bolognese, ‘Alaska Baby’. E, mentre il calendario scivola veloce verso l’inizio dei rispettivi tour estivi, c’è una bella anteprima per i fan dei due artisti, che nell’immagine di lancio affiorano da una nebbia arancione. Come l’alba di un nuovo inizio. Cesare: “Abbiamo realizzato un sogno e una promessa” "ed io ci siamo conosciuti che eravamo agli esordi - spiega Cesare - abbiamo aspettato venticinque anni di musica per condividere un momento così intimo e profondo come quello della scrittura.