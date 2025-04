Ilfattoquotidiano.it - “Non vogliamo più i Bacaro tour, non fanno bene a nessuno. Il controllo sul territorio è carente“: la protesta furiosa dei bar veneziani

“Venezia è stanca”. I, ossia andare in giro per locali per bere e degustare cibo tra i locali tipici della cucina veneziana, stanno sollevando una crescentetra gli esercenti. Sempre più locali si rifiutano di accogliere questi gruppi di turisti, che spesso arrivano con la scusa di un addio al celibato o nubilato. A fare eco alla denuncia del comitato “Danni da Movida”, sono ora anche i ristoratori e i rappresentanti di categoria. Tommaso Sichero, vicepresidente dell’Aepe e titolare del ristorante La Palazzina, fa da portavoce. A riportare la sua testimonianza è Il Gazzettino. Il suo locale, situato vicino al ponte delle Guglie, è spesso invaso da questi gruppi. “Il mio è un piccolo ristorante, ma teniamo anche dei cicchetti. Questi gruppi li ho sempre rifiutati. E per questo sono stato trattato male.