Anteprima24.it - Non solo Campania: uccisa in strada, il 27enne la molestava da due anni

Tempo di lettura: 3 minutiSTASERA I DAZI DI TRUMP, L’UE MINACCIA RITORSIONI MELONI SI PREPARA A TRATTARE CON VANCE, ATTESO A ROMA IL 18Trump annuncerà stasera i nuovi dazi reciproci, che entreranno immediatamente in vigore. Sarà uno dei giorni “più importanti della storia americana”, secondo la Casa Bianca. Von der Leyen promette ritorsioni da parte dell’Ue. Vance è atteso in Italia dal 18 al 20 aprile. Le tariffe saranno al centro dei colloqui del vicepresidente Usa con la Meloni. “L’Italia tratti subito”, chiede il presidente delle regioni Fedriga. La premier nei giorni precedenti riceverà Erdogan.GELO DI MOSCA SULL’UCRAINA, ‘PROPOSTE USA INACCETTABILI’ ISRAELE ESPANDE OFFENSIVA SU GAZA, ‘CONQUISTARE VASTE AREE’Gelo di Mosca sulla trattativa per la pace in Ucraina, col viceministro degli Esteri russo che definisce “inaccettabili” le proposte Usa.