"Non si trova personale". Problema non solo in riviera

"Non riusciamo are, ci tocca lavorare anche se siamo in pensione e per consentire aldi riposare dobbiamo stare chiusi un giorno in più". Inizia così lo sfogo di un ristoratore di Riolo Terme, con esperienza trentennale che ha contattato il Carlino per evidenziare ildella mancanza di. Un tema complesso e dalle innumerevoli sfaccettature che sta condizionando da tempo il mercato del lavoro e che in linea generaleriscontro con quanto affermato anche da Ascom e Confesercenti. "Il tema è sentito e non riguardalama anche l’entroterra - afferma per Ascom Francesco Carugati –. Nel territorio romagnolo ci sono quattro istituti alberghieri ma c’è un tasso di dispersione alto sia in cucina sia in sala. Più in generale dopo il periodo Covid le persone hanno fatto scelte differenti maggiormente legate alla qualità della vita rispetto ai benefici economici".