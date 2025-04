Tuttivip.it - “Non avete idea di chi mettono”. Terremoto al Grande Fratello, la nuova conduttrice è la numero uno della tv

Al termine dell’ultima edizione del, il futuroconduzione del reality show appare incerto. Durante la finale, Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno del programma a settembre, senza però specificare se sarà ancora lui a guidarlo. Questa dichiarazione ha alimentato speculazioni su un possibile cambio al timone del GF.?Secondo LaPresse, tra i nomi considerati per la conduzione ci sono Simona Ventura e Ilary Blasi. Ventura, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe tornare all’Isola dei Famosi come opinionista nellaedizione condotta da Veronica Gentili. Blasi, invece, è stata presente in studio durante la finale del GF per promuovere il suo nuovo programma, The Couple. Da escludere, invece, l’ipotesi di un ritorno di Barbara d’Urso, il cui rapporto con Mediaset si è concluso in maniera non del tutto amichevole.