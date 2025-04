Piperspettacoloitaliano.it - Non avere paura un’amicizia con Papa Wojtyla quante puntate sono: è una fiction o un film unico ?

Su Rai 1 va in onda il 2 aprile 2025, a venti anni dalla morte di Giovanni Paolo II, latv Noncon. L’opera tv esplora gli incontri delcon la famiglia Zani, trascorsi tra le cime dell’Adamello dopo l’attentato del 1981. Queste montagne diventano lo scenario in cui si intreccia un legame spirituale e umano profondo, fatto di confidenze, riflessioni e avventure. La pellicola sottolinea anche l’amore delper la natura e la sua ricerca di serenità lontano dai doveri del Vaticano. È una celebrazione della semplicità della vita e delle relazioni umane. In molti si stanno chiedendo se Nonconsia una serie tv, oppure un. Ecco, per saperne di più, la durata di questa opera televisiva.Noncon? La durata deltvNonè in realtà undiretto da Andrea Porporati, della durata di 98 minuti.