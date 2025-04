Tuttoandroid.net - No, no, non è l’Agenzia delle Entrate che vi sta chiamando: ecco l’ennesima truffetta

Leggi su Tuttoandroid.net

Nella giornata di ieri, martedì 1° aprile, l'Agenzia, ha fatto sapere tramite un avviso pubblicato sul suo sito web che nelle ultime settimane sono stati segnalati anche vari tentativi di truffa che fanno leva sul tema della tassazionecriptovalute.L'articolo No, no, non èche vi staproviene da TuttoAndroid.